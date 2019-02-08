شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الخميس 7 / 2 / 2019 الشياطين يسعوا للتعاقد مع فاران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مانشستر يونايتد استعداداته لخوض مواجهة فولهام بعد غد السبت فى الجولة الـ 26 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

مانشستر يونايتد لا يزال يسعى للتعاقد مع فاران

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادى مانشستر يونايتد لا يزال يسعى للتعاقد مع الفرنسى رافائل فاران مدافع ريال مدريد، وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشتر فيها أنباء عن رغبة العديد من الفرق القوية في الحصول على خدمات لاعب ريال مدريد، حيث نشرت صحيفة "صن" أن مانشستر يونايتد الآن هو الذى أدرجه فى قائمة أولوياته للموسم المقبل.

ويقدرون أنها واحدة من الصفقات الدفاعية التي لها المستقبل الأعظم فى أوروبا، ولهذا السبب هم على استعداد للقيام بدفع مبلغ كبير للحصول عليه، يبدو أنهم يريدون أولاً معرفة تفكير الاعب حتى يتمكنوا من المضي قدمًا فى المفاوضات.

واضافت الصحيفة أن ريال مدريد حتى الان يرفض الدخول فى مفاوضات و قيمته قد تصل إلى 200 مليون يورو ولديه عقد ينتهى عام 2022، وأن الريال مستعد للقتال من اجل تجديد عقده.



فاران

مواجهة سان جيرمان تفرض على سولشاير المداورة فى لقاء فولهام

ذكر الموقع الرسمى لمانشستر يونايتد أن سولشاير قد يعاني بسبب كثرة الخيارات المتاحة أمامه عندما تحين لحظة اختيار قائمة فريقه التي ستخوض مباراة يونايتد المقبلة التي ستقام في وقت مبكر من يوم السبت أمام فولهام في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

هناك لاعب قد يعود للعب مع يونايتد في مواجهة فولهام، وهو كريس سمولينج، وبالتالي قد يلعب في مواجهة ناديه السابق، لاعب قلب الدفاع لم يشارك في أي مباراة من المباريات العشر التي لعبها يونايتد تحت قيادة سولشاير حتى الآن، وكانت أخر مشاركة له مع الفريق أمام فولهام في مباراة الدور الأول في ديسمبر الماضي، والتي فاز بها يونايتد بنتيجة 4-1.

سمولينج كان قد تعرض لإصابة في القدم في تلك المباراة التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد وهي الإصابة التي أجبرته على عدم مواصلة المباراة، ولكن أولي كان قد صرح قبل المباراة الأخيرة للفريق أمام بيرنلي أن سمولينج عاد إلى التدريبات منذ أسبوع وظهر بصورة طيبة. وأضاف أنه يتم التعامل مع اللاعب بصورة حذرة في الوقت الحالي قبل أن يتم الدفع به مرة أخرى إلى المباريات.

وخلال غياب سمولينج، فقد كان كل من ليندلوف، بايلي وجونز يتبادلون الأدوار في تكوين الشراكة الثنائية في قلب دفاع الفريق، روخو عاد إلى التدريبات بعد عودته من الأرجنتين من أجل المزيد من الاستشفاء من الإصابة التي كانت قد ألمت به في الآونة الأخيرة.

يونايتد سوف يخوض مباراة كبرى مساء الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال أمام البطل الفرنسي. وسوف يكون لدينا كذلك مباريات حاسمة أمام ليفربول في الدوري وتشيلسي في كأس الاتحاد بمسمى الإمارات هذا الشهر، إضافة إلى مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان في بداية مارس.