شكرا لقرائتكم الأخضر يتراجع إلى المركز الـ70 في تصنيف "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجع المنتخب السعودي الأول مركزا واحدا في التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس.

وودع الأخضر منافسات كأس آسيا التي اختتمت مطلع الشهر الجاري، من ثمن النهائي بعد خسارته أمام اليابان 1-0.

وظلت المراكز العشر الأولى بدون أي تغيير حيث حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف وجاء المنتخب الفرنسي في المركز الثاني، ثم البرازيلي والكرواتي والإنجليزي والبرتغالي والأوروغواياني والسويسري والإسباني والدنماركي.

واستطاع المنتخب الياباني، وصيف آسيا، أن يقفز 23 مركزا ليحتل المركز الثالث والعشرين، كما قفز منتخب كوريا الجنوبية 15 مركزا ليحتل المركز الثامن والثلاثين عالميا، كما صعد المنتخب الإماراتي 12 مركزا ليحتل المركز الـ67 فيما قفز المنتخب الأردني 12 مركزا ليحتل المركز الـ97، كما صعد المنتخب العراقي ثمانية مراكز ليحتل المركز الـ80.

وحافظ المنتخب السنغالي على صدارة التصنيف الإفريقي محتلا المركز الـ24 عالميا يليه المنتخب التونسي في المركز الـ28 عالميا ثم المغربي في المركز الـ43 عالميا.