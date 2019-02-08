منتخب الشباب والناشئين للمبارزة يشارك في البطولة العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت إلى الكويت أمس بعثة منتخب الإمارات للمبارزة للشباب والناشئين، للمشاركة في البطولة العربية تحت 17 سنة و20 سنة والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى الثالث عشر من فبراير الجاري وتستضيفها الصالة الرياضية للاتحاد الكويتي للمبارزة بالكويت العاصمة بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول عربية هي الإمارات والكويت والعراق والسعودية والأردن وسوريا والبحرين وفلسطين.

وتضم البعثة 12 لاعباً ولاعبة هم: سيف أحمد لشكري ومحمد المازمي والأخوان خالد وعمر بالسلاح ومايد محمد، واللاعبات نورة البريكي وشهد أحمد خرام وزينب جعفر شوق بلال وفجر المرزوقي وعائشة عبيد وريم الشماع ولطيفة الحوسني، ويرافقهم موسى البلوشي إدارياً وخليفه الزرعوني حكماً مرافقاً والمدرب شريف محمود والإدارية نيفين سعيد.

وأكد مدرب منتخب الإمارات للمبارزة شريف محمد، أن لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني أتموا استعداداتهم للمشاركة بالبطولة، حيث تم تكثيف تدريباتهم اليومية، مؤكداً أن لاعبينا يتمتعون بالمواهب الفطرية، ويبذلون كل الجهد لرفع علم الدولة بجميع المحافل والبطولات الدولية.