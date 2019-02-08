الوصل يواجه الفجيرة.. والظفرة مع دبا اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم



ستبحث ثمانية فرق عن حجز مقعد لها في الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والاقتراب خطوة كبيرة من التتويج باللقب الأغلى على كل القلوب حين تخوض اليوم وغداً مباريات الدور ربع النهائي.

وستقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى بين الظفرة ودبا الفجيرة، على أن يلتقي الفجيرة مع الوصل في رأس الخيمة.

وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي غداً السبت، بمباراتين، تجمع الأولى بين الشارقة مع الإمارات، على أن يكون الختام مع اللقاء الأبرز الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر.

يحتضن ملعب الإمارات في رأس الخيمة في الثامنة مساء اليوم لقاء مثيراً بين الوصل والفجيرة أملاً في ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويأمل الوصل الذي حل وصيفاً في النسخة السابقة، حين خسر النهائي أمام العين، أن يوفق في تكرار مشهد التألق في المسابقة، وتحقيق خطوة جديدة نحو معانقة المجد الغائب عنه منذ 2007، حين يلاقي الفجيرة بمعنويات الفوز على دبا الفجيرة في الجولة 14 من دوري الخليج العربي.

وسيعول المدرب الروماني ريجيكامب مرة جديدة على قدرات الثنائي كايو وليما من أجل العبور الآمن إلى مربع الذهب، خاصة في ظل تخبط الفريق في مسابقة الدوري، حيث لايزال يبحث عن بطاقة الأمان رسمياً.

ويدرك الوصل أنه سيلاقي خصماً صعباً، رغم مرارة الهزيمة القاسية التي مني بها في افتتاح الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي أمام بني ياس برباعية.

وسيحتاج المدرب الروماني إلى ترتيب الأوراق الدفاعية، وضمان عدم ارتكاب الهفوات أمام المهاجم محمد بن يطو الذي يقود هجوم الذئاب، ومعه الثنائي البرازيلي غابرييل وروزا.

ولن يرضى الفجيرة بإهدار فرصة التواجد بين الأربعة الكبار في المسابقة، ولن ينسى الفجيرة مرارة الخسارة التي مني بها أمام الوصل في ذهاب دوري الموسم الحالي حين سقط بنتيجة 3-6 في زعبيل.

وفي اللقاء الثاني يريد كل من دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب دوري الخليج العربي والظفرة العاشر نسيان وضعيتهما السيئة في المسابقة، حين يلتقيان على أرض استاد مكتوم بن راشد في الخامسة و20 دقيقة مساء اليوم.

ويأمل السوري محمد قويض مدرب دبا والذي يخوض مباراة «خاصة» أمام فريقه السابق، لقيادة النواخذة إلى المربع الذهبي، مستفيداً من اكتمال عقد الفريق ومشاركة البرازيلي دييغو الذي غاب عن مباراة «النواخذة» الأخيرة في الدوري بسبب الإيقاف.

وكان دبا الفجيرة قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المرحلة الأولى من الكأس، حين اكتسح الوحدة بنصف درزن من الأهداف.

ويتطلع الظفرة إلى تجاوز المنافس، وحجز مكان في المربع الذهبي، بما يساعده على تحقيق الحلم الكبير ببلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الظفرة قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على دبا الحصن بهدفين مقابل هدف.