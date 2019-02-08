شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام وأرسنال في ويمبلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي توتنهام أنه سيواجه غريمه في شمال لندن أرسنال على ملعب ويمبلي في الثاني من مارس/آذار المقبل، نظراً لعدم انتهاء الأعمال في ملعبه الجديد.

وكان توتنهام قد أعلن الشهر الماضي أن ثلاث مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي ستقام على ملعب ويمبلي في انتظار الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ملعبه الجديد الذي سيتسع لـ62 ألف متفرج.

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