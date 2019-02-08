705 آلاف درهم لأبطال يوم «طيران الإمارات» في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمود شرف

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأب الروحي لمضمار جبل علي، ينطلق ظهر اليوم السباق الثامن في موسم سباقات المضمار العائلي بمشاركة 98 خيلاً تتنافس على ألقاب السباق.

يبلغ مجموع الجوائز التي رصدت للسباق 705 آلاف درهم، وبرعاية كاملة من طيران الإمارات التي سوف تحلق في سماء المضمار الأصفر برعاية جميع الأشواط في سباق يوم أم سقيم، وكانت اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي برئاسة المهندس شريف الحلواني، أعلنت وأكدت اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات الخاصة بسباق يوم طيران الإمارات في جبل علي، بحضور محمد النهاري الهاشمي، مدير مبيعات الشركات ممثل طيران الإمارات، وياسر مبروك، ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل.

ستكون ضربة البداية في الشوط الأول برعاية المغامرات العربية، ويشارك فيه 17 حصاناً ومسافته 1950 متراً وجائزته 75 ألف درهم، ومن أبرز خيوله بريشين وكرينسبيل وكالامازو ومدجج وكومبليانس وايست آسيا وكرسيان سبريت وجاثي وكيلدير واوسيان سنو وبريتنشن ورافنز باك وريفر اوف جرلد وسكايراريدر وسورد اوف تروث ووينجز اوف جولد وجود كريك.

وترعى الإمارات للعطلات الشوط الثاني، وأيضاً مسافته 1950 متراً ومجموع جوائزه 95 ألف درهم، ويحظى بمشاركة 9 خيول يتقدمها تريدس مان وبركشاير بوي ودبلت وكوناني، المرشح الأبرز للفوز بلقب الشوط الثاني وهيرالديك وكيب اوف ايجلز وتايملس فلايت وفيتز سايمونس وسكاي جازر، المرشح الثاني للظفرة باللقب.

ويحتدم الصراع بين خمسة خيول قوية ومميزة في الشوط الثالث الذي سيكون برعاية اميريتس دوت كوم ومسافته 1800 متر وجائزته 105 آلاف درهم، والخيول الخمسة، هي: بيج براون بير لمزرعة كيرا وفرانكي اوكونور وبوا دوبولون لأحمد غليطة المهيري، ويعد المرشح الأول للبطولة، وجالس لمحمد فاروق والمشرف لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجي سي سبيس لمحمد خليفة البسطي.

وتتواصل الإثارة في الشوط الرابع، وهو الشوط الرئيسي وجائزته تبلغ 125 ألف درهم برعاية طيران الإمارات، وبلا شك فهو شوط الكبار والأقوياء والمشاهير ومسافته 1400 متر؛ حيث جذب شوط الشهرة والأضواء 8 خيول يتقدمها سيرفر لزعبيل الدولية للسباقات، ودراكو لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وميستيك مون لمحمد خليفة البسطي، وكليم ذي روزيز لحمد راشد بن غدير، وليثام سينتانيس لمحمد خليفة البسطي، وجالسبيرج لفريق البيت المتوحد، ونايت كاسيل لعلي حداد وذي نيو مهراجا للانسة افني كابرشارد، ولا يمكن التكهن ببطل هذا الشوط الذي ضم كوكبة ممتازة، تشكل نخبة الخيول القوية في سباق اليوم.

أما الشوط الخامس، فقد جذب 10 خيول وسيكون برعاية الإمارات أي 380 وهو الشوط الرئيسي الثاني، وجائزته أيضاً 125 ألف درهم ومسافته 1200 متر، ويتقدم الخيول المتنافسة على ألقابه المرتجز لعبدالعزيز السويدي وإبراهيم عباس وجالاكسي رود لجالاكسي للسباقات واسكندراني لنقابة بورسلي للسباقات ولا هموم لفريق القمة للسباقات، ورايج لسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وشنغهاي سيتي لنقابة بورسلي وولد الدار لحميد راشد علي الرايحي وكوين موناكو لصالح عمر بن حيدر وسلايل لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وويلث اوف ويردز لنقابة بلو لاركسبور.

وتبلغ الإثارة ذروتها عند الشوط السادس الذي يشارك فيه 20 حصاناً، ويعد الشوط الأكثر استقطاباً للخيول، وسيكون برعاية الإمارات للشحن الجوي، ومسافته 1600 متر وجائزته 85 ألف درهم، وخيوله هي: اليكو لفريق البيت المتوحد وهو المرشح الأول ومجيب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجزيرة لنادي الشهامة، واروواي لمنصور إبراهيم السلمان، وفايز التركماني، وهوكر لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، وأيضاً مرشح بقوة للقب، ومانكايند لصالح عمر بن حيدر وون سيزونز للينا أحمد بنشي وسلطانة لإسماعيل محمد، وروا اغوستا لأحمد المري، وحمدان المنصوري، وانيشال لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وستيل لايف للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والبارز وايلاند ساوند لصالح عمر بن حيدر وامبريزون لنقابة بورسلي وروكلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ومورايفيلد لخالد خليفة النابودة، وانري لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وهو من الخيول المرشحة بقوة وزين امباير لأحمد الشامكسي، وهو أيضاً من أصحاب الألقاب والمرشحين للفوز.

وسيكون مسك الختام في سلسلة سباقات اليوم في الشوط السابع برعاية الإمارات سكاي واردز، ومسافته 1000متر وجائزته 90 ألف درهم، ويشارك فيه 18 خيلاً، يتقدمها سيركل دريم لناصر عسكر وتريشرد تايم لنقابة بورسلي ودوسك لمحمد خليفة البسطي وإقليم لأحمد غليطة المهيري، وشيس ماستر لجالاكسي للسباقات وميدلاندر لعلي حداد وزراعي والراصد ورافد لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وبيرمانو لتتش جولد وتايم فلايز لكريم محمد رمضان وعطا الله لنقابة بورسلي وحمورابي لسمو الشيخ سعيد بن محمد آل مكتوم، وامبريال باست لسالم أحمد راشد الشامسي وسيرينجتي سكاي لصالح عمر بن حيدر ونجم سهيل لراشد محمد مهران وبيرفيكت لحمدان المنصوري وريتش اند فيمص لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.