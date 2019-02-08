الظفرة يفتقد مدافعه عطوشي

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أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة رغبة فريقه في الاستمرار في المنافسة بمسابقة الكأس وعبور عقبة دبا الفجيرة. ويفتقد الظفرة خدمات مدافعه المغربي أمين عطوشي الذي تعرض للإصابة في لقاء الشارقة بالدوري الذي خسره الفريق 1-2 في الدقائق الأخيرة، لكن رازوفيتش نفى أن تنعكس الهزيمة على مباراة اليوم، مشيراً أن المباراة اليوم تأتي في مسابقة مختلفة ووفقاً لتكتيك مختلف وطموحات متجددة.

وعن استعدادات الظفرة قال رازوفيتش إنه سيفتقد خدمات مدافعه المغربي أمين عطوشي، ولكن الفريق يملك البديل والتكتيك المناسب لسد هذا النقص.

من جانبه، قال مدافع فريق الظفرة خالد بطي إنهم كلاعبين جاهزون لتقديم مباراة قوية تليق بعظمة المناسبة وبطموح ورغبة في الترقي للدور المقبل.