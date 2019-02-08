أحمد المري بطلاً للفردي وشرطة أبوظبي تحصد الريادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

شهدت الجولة الثالثة والختامية للنسخة الثالثة لسباق السلم للدراجات الهوائية، الذي أقيم أمس في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية،إثارة كبيرة ونتائج لافتة.

نظم النسخة الثالثة لسباق السلم للدراجات الهوائية مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، برعاية «مِراس» و«دبي القابضة»، ويعد السباق الأضخم من نوعه على صعيد الجوائز المالية التي تبلغ 3 ملايين درهم موزعة على السباقات الثلاثة، بواقع مليون درهم لكل سباق.

وشهد السباق الثالث والأخير للنسخة الثالثة تنافساً قوياً بين 60 متسابقاً إماراتياً من فئة الهواة، قطعوا مسافة 124كلم لعبور خط النهاية، ونال المركز الأول على صعيد الفردي، أحمد عبيد المري من فريق تورك محققاً زمناً قدره 3:06:23.343 ساعة، وجاء بالمركز الثاني بدر علي ثاني من فريق شرطة أبوظبي بزمن 3:06:34.157 ساعة، وبالمركز الثالث راشد محمد إبراهيم من فريق «تريك دبي توب لاين» بزمن 3:06:34.469 ساعة. وعلى صعيد الفرق، حقق فريق شرطة أبوظبي اللقب بمجموع زمني بلغ 9:20:10.617 ساعة، وجاء بالمركز الثاني فريق «إكسبو 2020» بزمن 9:29:14.224 ساعة، وبالمركز الثالث فريق «تريك دبي توب لاين» بزمن 9:33:15.977 ساعة.

وقام عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة المنظمة للسباق، بتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز المالية، ونال صاحب المركز الأول في الفردي مبلغ 200 ألف درهم، والثاني 150 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة المنظمة للسباق، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعايته ودعمه لسباق السلم للدراجات الهوائية، الذي أصبح أهم سباق للدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة وساهم في رفع مستوى دراجينا وزيادة أعداد ممارسي رياضة الدراجات الهوائية، من خلال إتاحة الفرصة للدراجين الهواة للمشاركة في منافسات رسمية يتم تنظيمها وفق أرفع مستويات التنظيم وتخصص للمشاركين فيها جوائز ومكافآت كبيرة تكون حافزاً لهم للاستمرار في هذه الرياضة.

وعبر الفلاسي، عن سعادته بنجاح هذا الحدث السنوي الذي يعد حدثاً رياضياً وإجتماعياً وترويجياً لمنطقة مهمة هي محمية المرموم الطبيعية وهي أجمل المناطق الطبيعية وتضم أحد أهم مضامير الدراجات وأطولها على الإطلاق، كما أن تنظيم هذا السباق يتم عبر كوادر وطنية شابة تمتلك الخبرة لتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية بجدارة ومستوى يليق باسم دبي ومكانتها على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية.

وقال: نبارك لكل من اعتلى منصات التتويج ونال أوسمة التفوق في السباقات الثلاثة، لكننا في الوقت ذاته نعتبر أن الجميع فائز في هذا السباق لأن الدراجين الذين شاركوا في السباقات الثلاثة استفادوا من فرصة التنافس واكتسبوا خبرات ومهارات جديدة، ونؤكد أن هذا السباق جاء لتطوير رياضة مهمة وسيستمر في أداء دوره من خلال النسخة المقبلة بإذن الله.

وأكد أحمد عبيد المري صاحب المركز الأول أن فوزه بالسباق كان بفضل العمل الجماعي لفريقه «تورك» والتزامه بخطة المدرّب، وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها أحمد عبيد المري بطلاً لسباق السلم فيما يحمل في سجله لقب سباق الإمارات للهواة 2017، ورغم ابتعاده عن ممارسة رياضة الدراجات لمدة 6 أشهر بسبب التزامه بالخدمة الوطنية التي أنهاها يناير الماضي تمكن المري من فرض نفسه في النسخة الثالثة لسباق السلم.

وأوضح المري أنه بدأ ممارسة رياضة الدراجات منذ 3 سنوات بهدف إنقاص وزنه إلا أن التزامه بشكل يومي جعله يفكر في المشاركة في السباقات التي ينظمها اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ثم سباق السلم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى التتويجات التي حققها تمكن أيضا من إنقاص وزنه من 90 إلى 69كلج..

وأوضح المري أن يتدرب بين 3 و4 ساعات يوميا وبمعدل 400كم في الأسبوع ورغم عدم تفرّغه بشكل تامّ لممارسة رياضة الدراجات بسبب التزاماته في عمله بجمارك دبي ومع أسرته إلا أنه يتعامل مع هذه الرياضة بعقلية شبه احترافية ويتمنى أن يستمر في تطوير مستواه.