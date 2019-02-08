الشارقة تستضيف بطولة غرب آسيا للكاراتيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تستضيف صالة نادي الشارقة الرياضي في الحزانة اعتباراً من اليوم، النسخة الخامسة لبطولة غرب آسيا للكاراتيه للرجال والسيدات، والثانية للشباب والناشئين، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة، ومشاركة 11 دولة، بتنظيم من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحفي للجنة المنظمة أمس، في نادي الشارقة للرماية والجولف، بحضور عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور إبراهيم القناص، رئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، واللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وأحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأحمد الجروان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ورؤساء اتحادات غرب آسيا للكاراتيه.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن النسخة الخامسة للرجال والسيدات، والثانية للشباب والناشئين، تشهد حضور 230 لاعباً ولاعبة، ومشاركة 11 دولة.

وقال: «تعتبر هذه البطولة الأكبر في غرب آسيا، ونتطلع إلى تنظيم مميز للحدث بدعم من الشركاء، سواء من الاتحادات المشاركة واتحاد غرب آسيا، ومجلس الشارقة الرياضي».

وقال اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، إن البطولة تعتبر حدثاً مهماً في رياضات الدفاع عن النفس والكاراتيه، وأشاد بجهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في الاهتمام بجميع رياضات الدفاع عن النفس.

وأكد الدكتور إبراهيم القناص، رئيس اتحاد غرب آسيا، أن جهود اللواء الرزوقي في دعم اتحاد غرب آسيا، والاتحاد العربي للكاراتيه، أثمرت إيجاد الدوري العالمي للكاراتيه في دولة الإمارات، وخلاله يتم تصنيف الحكام، لافتاً إلى أن الإمارات بفضل هذه الجهود ستضيف بطولة العالم للكاراتيه في العام 2020، وهو نجاح مشرف للجميع.

وأوضح أن رياضة الكاراتيه كسبت كثيراً من دمج ناديي الشارقة والشعب، فكان الاهتمام اللافت بجميع الرياضات ومنها الكاراتيه.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، إن الجميع يعمل في خدمة الرياضة، مبيناً أن الكاراتيه من الرياضات النبيلة التي تنمي القدرات القيادية لدى ممارسيها.

وأكد أحمد الجروان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، جاهزية فرق العمل لتدشين البطولة اليوم، سواء على مستوى التحضيرات التنظيمية أو الفنية، منوهاً باكتمال حضور جميع الوفود المشاركة في البطولة، إلى جانب الأطقم الفنية والإدارية.