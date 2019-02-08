ريجيكامب يتوعد منتقديه بالرد قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير



أكد الروماني ريجيكامب مدرب الوصل على جاهزية فريقه للقاء الفجيرة، لافتاً إلى أن الأصفر يمتلك شخصية قوية تجعله قادراً على الفوز بالبطولات، وقال: هناك من صرح في إحدى القنوات بأنني ليس لدي شخصية مع اللاعبين، الوقت لن يسمح للرد عليه الآن وسأرد عليه حينما نتقابل، ولكن من يحقق الألقاب ليس مدرباً بلا شخصية.

وتابع: «هناك معلومات مغلوطة أن الوصل يعتمد فقط على البرازيليين، ولكن فريقنا لديه أسماء كبيرة ونملك لاعبي منتخبات وليس من العدل أن تصل مثل هذه الأقاويل إلى جمهور الفريق».

وعن اللاعبين البرازيلي والغاني من فئة المقيمين اللذين ضمهما الوصل قال ريجيكامب: «هما مكسب للفريق وقد لعبا مع الرديف وأظهرا إمكانيات جيدة وهما إضافة للوصل».