سباق ريد بُل ينطلق في سماء أبوظبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تنطلق على كورنيش أبوظبي، في الرابعة عصر اليوم، منافسات سباق «ريد بُل» الجوي في افتتاحية جولات الموسم، بالجولة التأهيلية لفئة الأساتذة التي تشهد مشاركة 14 طياراً من بين الأمهر حول العالم، و26 طياراً لفئة التحدي؛ يمثلون 17 دولة، وتبدأ الفعاليات اعتباراً من ال11.30 صباحاً، بالجولات الحرة لفئتي الأساتذة والتحدي. وتشتد المنافسة بين اثنين من أبرز المرشحين للقب؛ هما: التشيكي مارتن سونكا بطل العالم، والأمريكي مايكل جوليان بطل جولة أبوظبي العام الماضي، ووصيف بطولة العالم؛ بعد منافسة شيقة مع سونكا.

وللمرة الأولى منذ 2010 وبشكل فريد، ستحتسب للمتوجين بأفضل ثلاثة أزمنة في الجولة التأهيلية لفئة الأساتذة، اليوم، نقاط تضاف إلى رصيدهم؛ وذلك يأتي من منطلق التغيير الجوهري الذي أجراه «ريد بُل» على قوانين البطولة، اعتباراً من الموسم الحالي، وسيحصل متصدر الترتيب في التأهيلي على ثلاث نقاط، والمركز الثاني سيحصل على نقطتين، وفيما سينال المركز الثالث نقطة واحدة.وستكون الجماهير التي يتوقع أن يزيد عددها على ال50 ألف متفرج على موعد اليوم مع فعاليات عدة مصاحبة للحدث، والمتمثلة في العرضين الجويين «فلاي بورد» الذي يطل على المتابعين في مناسبتين منفصلتين، والفرسان الذي تقوم فيه مجموعة من الطائرات بتزيين سماء أبوظبي بعلم الإمارات، ولن تتوقف المتعة عند هذا الحد، وستشمل الفعاليات عروض طيران أكروباتية، والقفز المظلي في موقع السباق.

وشيد مجلس أبوظبي الرياضي، قرية للمشجعين في قلب منطقة إقامة السباق.