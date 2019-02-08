العين تستضيف مونديال رماية أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنظم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة منافسات بطولة عام التسامح 2019 لكأس العالم للرماية لأصحاب الهمم خلال الفترة من 14 وحتى 24 فبراير الجاري، وذلك على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 دولة. ويمثل منتخبنا الوطني فريق الرماية بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وثمّن عبدالله إسماعيل الكمالي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة اهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان الإماراتي وبنائه كركيزة أساسية للنهضة والتقدم وليشمل الاهتمام والرعاية فئات المجتمع الإماراتي بشكل عام وأصحاب الهمم بشكل خاص.

وأوضح الكمالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر نادي العين للفروسية أن النجاحات التي يحققها أصحاب الهمم «فرسان الإرادة» في كافة المنافسات والمحافل القارية والدولية، هي ثمرة اهتمام القيادة الرشيدة.

من جانبه وبالنيابة عن سموّ الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف رحب محمد راشد الناصري مدير عام النادي باستضافتهم للبطولة للعام الرابع على التوالي.

هذا ويتنافس الأبطال في 27 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات تتنوع بين المسدس والبندقية ناري (سكتون) وضغط الهواء، إضافة لرماية الأطباق ويشارك العنصر النسائي في هذه البطولة لأول مرة، وقد تم تشكيل منتخبنا الوطني حديثاً من أبطال مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ويشرف على تدريبهم متطوعاً بطلنا الأوليمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم.