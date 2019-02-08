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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 08/02/2019

حسان العبيدلي كبير الفرق ما بين السخافه وبين الذوق وما بين الثقافه

دخولك في أمورٍ ما تخصك ترى يا صاحبي هذي لقافه

نظيف القلب له نيه نظيفه .يسولف.. بس في أسلوبه لطافه [email protected]

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