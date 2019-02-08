شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية للورنتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد أن لاعب وسطه ماركوس لورنتي أصيب في العضلة الضامة اليسرى خلال ذهاب الدور ثمن نهائي لمسابقة الكأس ضد غريمه برشلونة.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب اللاعب البالغ 24 عاماً والذي قد تحرمه الإصابة من المشاركة في عدد من المباريات المهمة للفريق الملكي.

وخرج لورنتي بعد مرور نحو ساعة من زمن مباراة الكلاسيكو، وينتظر ريال مدريد مباريات مهمة حيث يلعب في ديربي العاصمة مع أتلتكيو غدا السبت في الدوري المحلي، وذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ضد أياكس أمستردام الهولندي.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة قوية للورنتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.