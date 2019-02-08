شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة ودية لمنتخب 2003 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدأ منتخب الإمارات الوطني مواليد 2003 تجمعه الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي عصر اليوم استعداداً لخوض منافسات البطولة الودية الرباعية التي ينظمها اتحاد الكرة للفترة من 10 إلى 14 فبراير/ شباط الجاري على ملاعب اتحاد الكرة بمشاركة منتخبات الإمارات، بلجيكا، التشيك وكوسوفو.

وتندرج هذه البطولة الودية ضمن برنامج الأبيض الإعدادي تحضيراً للتصفيات الآسيوية للشباب التي ستقام في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث يعكف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مدربه فيردو ميلين على تجهيز اللاعبين ورفع مستوى جاهزيتهم واستعدادهم لهذه التصفيات منذ وقت مبكر.

كانت هذه تفاصيل خبر بطولة ودية لمنتخب 2003 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.