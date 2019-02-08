المنتخب يفوز على الجامعة الأمريكية.. والهومنتمن يقسو على الوحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تقام اليوم مباراتان مهمتان في الدور نصف النهائي في النسخة 30 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تحمل هذا العام بطولة عام التسامح والتي تقام منافساتها بصالة نادي شباب الأهلي في دبي بمشاركة 10 فرق.

وكان منتخبنا الوطني لحق بالدور ربع النهائي أمس الأول بعد فوزه على الجامعة الأمريكية دبي 64-52 في ختام الدور التمهيدي ليحتل المركز الرابع ضمن المجموعة الأولى التي تصدرها مايتي سبورت الفلبيني برصيد 8 نقاط يليه الهومنتمن اللبناني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد فوزه على الوحدة السوري في مباراة جماهيرية وجاء الوحدة بالمركز الثالث بفوزين وخسارتين ثم منتخبنا الوطني بالمركز الرابع بفوز واحد وثلاث هزائم.

وبالعودة لمباراة منتخبنا والجامعة الأمريكية فقد كانت الأفضلية لمنتخبنا وتقدم في الفترات الأولى والثالثة والرابعة 13-18، و10-16، و15-18 بينما تفوق فريق الجامعة في الربع الثاني 14-16.

وتصدر اللاعب الإماراتي خليفة صالح ترتيب الهدافين برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن زميله راشد ناصر يليهما قيس عمر برصيد 13 نقطة، وكان المنتخب موفقا في الرميات الثلاثية «7» والمتابعة «49» وفي المساعدة «14».

وتنتظر المنتخب مهمة صعبة في ربع النهائي مع فريق بيروت المرشح الأول للفوز باللقب وكانت الأمسية افتتحت بلقاء سلا المغربي والنفط العراقي الذي انتهى لصالح الأول 82-90 واحتلال الفريق المغربي المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد بيروت والرياضي يليه النفط العراقي بالمركز الرابع فيما ودع المنتخب الأردني هذه المجموعة مبكراً.

وفي المباراة الثالثة التي جمعت بين القطبين اللبنانيين بيروت والرياضي كرر الأول فوزه على نده التقليدي 93-81، وفي المباراة الرابعة والأخيرة استعاد الهومنتمن اللبناني وصيف البطولة عافيته وكشف عن وجهه الحقيقي أمام الوحدة السوري ملحقاً به هزيمة ثقيلة ليكون أول فريق في البطولة يتجاوز حاجز المئة نقطة 88 - 102.

وحرص كل من اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة وفؤاد دندن سفير لبنان لدى الدولة على متابعة قمة بيروت والرياضي ونزل السفير من المقصورة إلى المدرج وانضم إلى الجمهور اللبناني الذي وجه له التحية.

وفي ختام الدور التمهيدي تصدر مايتي الفلبيني الترتيب في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط يليه الهومنتمن بالمركز الثاني 7 نقاط ثم الوحدة السوري بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط وحل منتخب الإمارات رابعاً برصيد 5 نقاط والجامعة الأمريكية بالمركز الخامس والأخير، وفي المجموعة الثانية تصدر بيروت برصيد 8 نقاط يليه الرياضي 7 نقاط وسلا 6 نقاط والنفط 5 نقاط ومنتخب الأردن بالمركز الخامس والأخير.

وأقام اللواء إسماعيل القرقاوي حفل تكريم للوفود المشاركة بمزرعته في الخوانيج بدبي وأشاد بتعاون الوفود المشاركة في الحدث.

وقال: التعاون بين الجميع ساهم في نجاح البطولة وقادنا إلى تقديم صورة رائعة، والمستويات الفنية كانت جيدة والحضور الجماهيري مميز خاصة من قبل الجاليتين اللبنانية والفلبينية.

وتخلل الحفل تبادل الدروع بين اللجنة المنظمة والفرق المشاركة من جهة والوفود نفسها من جهة أخرى كما كان هناك تكريم خاص لفريد زدجالي رئيس الاتحاد العماني بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه من تونس وتخللت الحفل مأدبة غداء أقامتها اللجنة المنظمة تكريما للوفود وللمشاركين في اجتماعات اللجنة التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس التعاون.