«جائزة الشارقة للأسرة الرياضية» تتوج الفائزين بالدورة الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:عصام هجو توج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، الفائزين بجوائز الدورة الثانية لجائزة الشارقة للأسرة الرياضية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، مساء أمس الأول وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.

جرت مراسم تتويج الفائزين بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة والشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وكرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي الفائزين بجوائز الدورة، وشمل التكريم 6 أسر إماراتية بعد قرار مجلس أمناء الجائزة الذي كشف عنه خلال الحفل بفصل فئتي (أسرة بطل أو بطلة)، وفئة (أسرة بطل ذي إعاقة أو بطلة ذات إعاقة) إلى أربع فئات مخصصة هي (أسرة بطل) و(أسرة بطلة) و(أسرة بطل ذي إعاقة) و(أسرة بطلة ذات إعاقة)، إلى جانب رفع قيمة الجائزة إلى 800 ألف درهم إماراتي، تحقيقاً لرؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في تمكين وتقدير جهود وإنجازات المرأة الإماراتية على الصعيد الرياضي.

وفي فئة الأسرة الرياضية فازت عائلة البطلة شيماء حيدر المازمي وذلك لتميز الأسرة في رياضة الجوجيتسو وكرة القدم، وفي فئة أفضل أسرة بطل فازت بها أسرة سعود جابر الزرعوني بطل الأولمبياد العربي للشطرنج 2018م، وفازت أسرة روضة عيسى السركال المتفوقة في بطولات الشطرنج العالمية تحت 8 سنوات بجائزة فئة أسرة بطلة، كما فازت أسرة اللاعب يوسف راشد الكعبي الحاصل على المركز الثالث في بطولة الأيواس العالمية 2017م بجائزة فئة أسرة بطل ذي إعاقة، وفازت أسرة اللاعبة ندى عبد الله المزروعي الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة الألعاب الصيفية العالمية الأولمبياد الخاص سنة 2015 بجائزة فئة أفضل أسرة بطلة ذات إعاقة، وفازت بجائزة فئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية مناصفة كل من أسرة البطل علي درويش الزعابي، الذين تميزوا بالمشاركة في أكثر من 100 مبادرة ومشروع مجتمعي، وساهموا في نشر ثقافة الرياضة في المجتمع، وأسرة شهد عيسى الحمادي، التي تمتلك مشاركات مميزة في العديد من المبادرات المجتمعية الرياضية، وغير الرياضية، كما كان لها مشاريع فريدة ومبتكرة في حث أفراد المجتمع على ممارسة النشاط الرياضي.

بعدها تفضل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي بتكريم رعاة وسفراء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وشمل تكريم الرعاة كلا من شركة تلال العقارية، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما كرم رئيس مكتب سمو الحاكم سفراء الجائزة، وهم: كل من لاعبة الكروس فيت الشيخة شيخة بنت فيصل القاسمي، والقانونية والناشطة في المجال الرياضي صالحة البسطي، وحارس المنتخب الإماراتي السابق ورئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، والناشطة في مجال تمكين المرأة رياضياً عبير الخاجة، والإعلاميين منذر المزكي الشامسي ومحمد المناعي وصفية الشحي، والبطل الإماراتي الأولمبي محمد القايد.

عيسى هلال: الرياضة ثقافة تعكس حجم وعي المجتمع

أوضح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس أمناء الجائزة أن إمارة الشارقة برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، اختارت أن تبني منظومة عمل متكاملة لتحقيق مشروعها الحضاري، فلم تتوقف الجهود منذ أكثر من أربعة عقود حتى اليوم عن الاستثمار بالإنسان، وهي الركيزة التي استندت عليها الإمارة لتبني مجتمعاً قادراً على تحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وأضاف: مضى العمل على هذه المبادرة بمختلف المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، وظل الإنسان هو المحرك الأول والأخير لكل هذه الجهود.

وأكد الحزامي أن التكريم شمل أسراً وأفراداً قدموا لنا حقيقة بأن ممارسة الرياضة ثقافة تعكس حجم وعي المجتمع بدوره وأثره في النهضة المجتمعية.

أسرة الدوخي تشكر حاكم الشارقة وتشيد بالجائزة

رفع القطب الرياضي المعروف محمد يوسف الدوخي وشقيقه أسامة يوسف الدوخي والكابتن عمار الدوخي ممثلو أسرة الدوخي الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وإلى رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجائزة. وأكدوا أن الجائزة أسهمت في إثراء الحركة الرياضية وتحفيز الأسر الرياضية .

يذكر أن أسرة الدوخي كانت ضمن الأسر المنافسة على الجائزة ولم يحالفهم الحظ لكنهم يعتبرون أن مجرد المشاركة فوز.

ندى النقبي: الفائزون نماذج مميزة لجميع الرياضيين

أشارت ندى عسكر النقبي أمين عام الجائزة إلى أن الأسماء الفائزة هي نماذج مثالية لجميع الرياضيين، وأمثلة تحتذى تضيء درب كلّ من يرى في نفسه بذرة الإبداع والموهبة الرياضية.

وقالت أمين عام الجائزة: حرصنا من خلال الجائزة على استهداف الأسرة، النواة الأولى للمجتمع، لنستقطب من خلالها جميع أفراد المجتمع، مؤكدين على الدور الكبير والمحوري الذي تلعبه الرياضة في المجتمعات.

ومن جانبه أشار خليفة الشيباني المدير العام لشركة تلال العقارية إلى حرص الشركة على دعم ورعاية كل المشاريع التي تستهدف تنمية الفرد والمجتمع.

140 طلب مشاركة

استقبلت جائزة الشارقة للأسرة الرياضية التي تعدّ الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي خلال دورتها الثانية 140 طلب مشاركة من أسر إماراتية رياضية من مختلف أنحاء الدولة، وتهدف الجائزة إلى تحفيز العائلات الإماراتية لتبني أسلوب حياة صحية ورياضية، وتنمية روح الولاء والانتماء بين أبنائها، وتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية المتميزة في إطار هدف أوسع يتمثل في بناء جيل قويّ مدعّم بالعلم والصحة والكفاءة.