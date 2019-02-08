أجندة حافلة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في النسخة الـ26

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كشفت اللجنة العليا المنظمة والمشرفة على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن أجندة النسخة السادسة والعشرين، بالتزامن مع عام التسامح.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث، أمس، بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور مطر سهيل اليبهوني عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمستشار فيصل الرحماني المشرف العام للسباقات، وخليل الصفار نائب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية.

وتوجه مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة بخالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، تقديراً لدعمهم السخي وتوجيهاتهم السديدة واهتمامهم الكبير لتعزيز مسيرة النجاحات المتواصلة لمسيرة وريادة الكأس الغالية بكافة محطاتها العالمية، مبيناً أن تواصل الحدث العالمي على مدار 26 عاماً، دعم لرؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لترسيخ مكانة الخيول العربية الأصيلة.

وأوضح اليبهوني أن اللجنة العليا المنظمة تعمل وفق منهجية واضحة وداعمة لترسيخ اسم الإمارات في أعرق الميادين العالمية.وكشف اليبهوني عن الجولات المعتمدة لعام 2019، وستكون الانطلاقة يوم 6 إبريل/‏‏نيسان في مصر، وفي 12 مايو/‏‏أيار بمضمار لونج شامب في فرنسا، وتنتقل المحطة الثالثة لتقام بمضمار دوندخت في هولندا يوم 2 يونيو/‏‏حزيران، في حين تستضيف العاصمة الروسية موسكو المحطة الرابعة في شهر يونيو، ويستضيف مضمار تشرشل داونز العريق في الولايات المتحدة الأمريكية سباق المحطة الخامسة يوم 15 يونيو، بينما يستضيف مضمار سان سيرو بميلانو في إيطاليا المحطة السادسة يوم 23 يونيو، فيما يحتضن مضمار أوستند في بلجيكا المحطة السابعة يوم 29 يوليو/‏‏تموز، ويوم 4 أغسطس/‏‏آب تقام المحطة الثامنة في بولندا، فيما ستقام المحطة التاسعة في ألمانيا في الأول من سبتمبر/‏‏أيلول، في حين يحتضن مضمار دونكستر في المملكة المتحدة المحطة العاشرة يوم 14 سبتمبر، وفي 17 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني تعود سلسلة السباقات للمنطقة العربية، حيث يستضيف مضمار الدار البيضاء بالمغرب سباق المحطة رقم 11، في حين ستكون العاصمة السعودية الرياض مسك ختام سلسلة سباقات الكأس الغالية التي ستقام للمرة الثانية في مسيرتها يوم 5 ديسمبر/‏‏كانون الأول.

وتقدم عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدعمها ورعايتها المتواصلة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

وأعرب العواني عن فخره واعتزازه بإطلاق النسخة السادسة والعشرين والتي تشمل 12 محطة عالمية، بما يعزز رسالة الإمارات السامية ونهجها القائم على السلام والتسامح والمحبة تجاه شعوب العالم.

ورفع فيصل الرحماني أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة، وشدد على أهمية التواجد والحضور الفاعل للسباقات في المضامير العالمية العريقة التي تحتضن أهم سباقات الخيول، مؤكداً أن هذا الأمر يعزز المكانة التاريخية والسمعة العالمية ويعكس القيمة الحقيقية للرسالة الجوهرية للكأس الغالية، ويعمل أيضاً على تحقيق الكثير من المنجزات والمكتسبات المهمة لمسيرة نهج الإمارات بإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل عالمياً والحفاظ على قيمنا التاريخية وتراثنا العريق.