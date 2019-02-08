قويض: دبا تنتظره مباراة قوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”



أكد السوري محمد قويض مدرب دبا الفجيرة، أن مباراة الظفرة، اليوم، في «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، تمثل محطة مهمة للغاية؛ لحصد بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، وسط الظروف التي ترافق الفريق في هذه المرحلة، وتعويض إخفاقات الدوري.

وأضاف: «إن الحظوظ متساوية بين الفريقين، اليوم، ومن الصعب التكهن بنتيجة المباراة التي تتطلب التعامل بقوة وحذر مع المنافس الظفراوي، الذي وصفه ب«المتطور» و«يملك الخبرة والشخصية» إلى جانب لاعبيه الذين هم على مستوى عالٍ، إضافة إلى أسلوبه الذي يعتمد على الانضباط التكتيكي، والكرات الثابتة، والاندفاع البدني».

من جانبه، أعرب البرازيلي دييغو محترف دبا الفجيرة عن سعادته بالعودة مجدداً لصفوف النواخذة؛ بعد تجربة الموسم المنصرم، متمنياً أن يكون عند حسن الظن، وأن يسهم إلى جانب زملائه في تحقيق النتائج المرجوة.