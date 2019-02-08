المنافسة تشتد في دوري 21 بين «الزعيم» و«العنابي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

تقلص فارق النقاط بين العين المتصدر لمسابقة دوري تحت 21 سنة لكرة القدم، مع الوحدة الوصيف إلى أربع نقاط، بعد تعادل «الزعيم» مع الإمارات 1-1، وفوز «العنابي» على اتحاد كلباء 3-2.

ورفع العين الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن، وتعادل ثلاث مرات رصيده إلى 33 نقطة، مقابل 29 للوحدة. وسيخوض الفريقان يوم الاثنين المقبل مباراتهما المؤجلة من الدور الأول في استاد آل نهيان، وستكون حاسمة للفريقين.

وبقي الشارقة ثالثاً برصيد 27 نقطة، وشباب الأهلي رابعاً برصيد 24 نقطة، بعد تعادله مع الجزيرة في مباراة سجلت أعلى نسبة بطاقات صفراء بلغت 9 للفريقين، في حين فاز الفجيرة على بني ياس ليحقق الانتصار الثاني له هذا الموسم، بقيادة المدرب الجزائري المخضرم قدور جباسي.

وشهدت الجولة تسجيل 18 هدفاً، وكان لأبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين، دور رائع في ارتفاع نسبة التهديف، ومستوى المباريات، مما شكل إضافة حقيقية لكرة الإمارات.

وقد احتفظ بصدارة قائمة الهدافين لاعب فريق بني ياس أحمد شحدة برصيد 14 هدفاً، وفي المركز الثاني برصيد 8 أهداف محمد الجنيبي (الوحدة)، ثم عادل وجدان (شباب الأهلي)، اللذين انضم لهما لاعب الوصل وليد درويش الحمادي، الذي سيكون له شأن في صفوف فهود زعبيل.

وشهدت الجولة أكبر نسبة بطاقات حتى الآن، بلغت 35 بطاقة صفراء، وواحدة حمراء، للاعب الوصل إبراهيم سويدان.