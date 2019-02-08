هاسيك: أنتظر الوجه الحقيقي للفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



شدد التشيكي إيفان هاسيك مدرب الفجيرة على أهمية مباراة الوصل الليلة، حيث إن الفوز بالتأكيد يعني الكثير ل «الذئاب» ويمثل خطوة كبيرة لمرحلة متقدمة في المنافسة وكتابة تاريخ جديد في البطولة.

وأضاف «ندرك جيداً قوة الوصل الذي يصنف من الفرق الكبيرة والأرقام الصعبة في كرة الإمارات بفضل امتلاكه الكثير من الأسماء المميزة لاسيما على صعيد اللاعبين الأجانب، في المقابل الفجيرة لا يقل قوة ومستوى ويملك من العناصر ما تمكنه من تحقيق ما يصبو إليه»، لافتاً إلى أن هناك وعياً كبيراً بأهمية المباراة التي تأتي بعد هزيمة موجعة في الدوري، منتمياً أن يظهر لاعبوه أفضل ما لديهم ووجه الفريق الحقيقي.

وعن تعليقه على الخسارة الأخيرة من بني ياس التي أثارت غضب واستياء الجمهور الفجراوي اعترف المدرب هاسيك بأن فريقه كان في أسوأ حالاته ولم يقدم ما يشفع له خلال المباراة بسبب غياب عدد من العناصر الأساسية التي يعود بعضها اليوم.

من جانبه أكد حسن أمين مدافع الفجيرة عزم الفريق على تقديم مباراة قوية وإظهار الوجه الحقيقي، مطالباً زملاءه اللاعبين باليقظة والتركيز العالي.