«الشارقة الرياضي» يناقش عمل مجالس إدارات الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الشارقة الرياضي في اجتماعها مؤخراً دليل وسياسات عمل مجالس إدارات الأندية في الإمارة الباسمة؛ تماشياً مع تحقيق أهداف واختصاصات المجلس في وضع اللوائح والنظم التي تساعد على تنظيم العمل الإداري والمالي والفني، وتطبيق نظم ومبادئ الحوكمة.

ترأس الاجتماع المستشار سعيد الذباحي رئيس اللجنة، بحضور مصبح بالعجيد الكتبي، وخالد عبيد الكعبي، وخليفة الكعبي، وسالم محمد جمعة، وعبدالله الكتبي، والدكتور محمد عبدالعظيم محمود.

وتضمن الاجتماع مناقشة اللائحة المقترحة؛ ومنها: آلية تشكيل مجالس إدارات الأندية؛ وآلية ترشيح الأعضاء والشروط الواجب توفرها في الرئيس والأعضاء، كما تضمنت وحدات فقدان وإسقاط العضوية، وآلية الاجتماعات واعتماد المحاضر واختصاصات الرئيس والنائب والمدير المالي، إضافة إلى آلية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وأنواعها، ومحددات اختيار الأعضاء، كما تطرق إلى آلية اجتماعات اللجان واتخاذ التوصيات والمحددات التي يتم فيها انتهاء اللجان أو إعادة تشكيلها أو فقدان وإسقاط العضوية، وتحديد المسميات في هذه اللجان واختصاصاتها ومخرجاتها واختصاصات رئيس اللجنة والأعضاء والمقرر.

وأشار عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، أن اللجنة القانونية ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد ورشة عمل لأعضاء مجالس إدارات الأندية؛ ليتم عرض تفاصيل اللائحة المقترحة ومناقشتها معهم من منطلق التبادل والمشاركة حتى يتم في النهاية عرضها على المجلس؛ للاعتماد النهائي.