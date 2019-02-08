قاسم يريد مغادرة الجوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فرض نفط ميسان التعادل على مضيفه الزوراء 1-1 في ختام منافسات الجولة ال 15 من الدوري العراقي لكرة القدم، تقدم نفط ميسان بهدف حسن الزهرة، وأدرك التعادل للزوراء علاء عباس.

وتعادل الطلبة مع مضيفه الصناعات الكهربائية صفر-صفر، وفاز الكهرباء على مضيفه النفط، بهدفين سجلهما مرتضى هديب مقابل هدف سجله مازن فياض، وفاز نفط الجنوب على ضيفه السماوة 2-1.

من جانب آخر أبدى مدرب القوة الجوية باسم قاسم رغبته بإنهاء عقده مع إدارة الفريق بالتراضي بسبب عدم قيام الإدارة بالتعاقد مع لاعبين جدد، إلا أن الإدارة استغربت من تصريحاته وطلبه هذا وأكدت أنه باقٍ في منصبه.