المهيري يتوج بطلاً لكأس الوحدات المساندة لرماية التراب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الرامي يحيى سهيل المهيري، بطلاً لبطولة الوحدات المساندة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» التي تقام ضمن مهرجان الرماية السنوي للوحدات المساندة لعام 2019، بعد أن قدم أداء متميزاً، وأنهى المنافسات برصيد 108 أطباق + 43 طبقاً. وبهذه النتيجة نال كأس البطولة والميدالية الذهبية، ومبلغ 50 ألف درهم، وتلاه في المركز الثاني زميله ظاهر العرياني برصيد 114 + 41 طبقاً، لينال الميدالية الفضية ومبلغ 45 ألف درهم، فيما حل في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية و40 ألف درهم، زميلهما مشعل البناي برصيد 109 + 26 طبقاً.

وحل في المركز الرابع حمد بن مجرن، ونال 35 ألف درهم، وتلاه في المركز الخامس وليد العرياني، ونال 30 ألف درهم، واحتل عبدالله بن مجرن الكندي المركز السادس، ونال 25 ألف درهم. ونال الفائزون حتى المركز ال20 جوائز مالية قيمة.

وأشاد اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بالنجاحات التي حققتها بطولة رماية التراب التي تقام لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان، مشيراً إلى أن البطولة حققت أهدافها بالكشف عن مواهب جديدة سواء على صعيد الهواة أو المحترفين وهذا يصب في خانة مصلحة منتخباتنا الوطنية.

ووجّه الهاملي الشكر إلى الوحدات المساندة التي نظمت هذه البطولة وعززت من نجاحات فترة إعداد منتخبنا الوطني، سعياً إلى المشاركة في كأس العالم بالمكسيك، وهي أول محطة هذا العام للحصول على بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020.

وأعرب البطل المتوج يحيى المهيري عن سعادته بالفوز مهدياً الإنجاز إلى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، رئيس فريق فزاع، الذي يشجعه بصفة دائمة، كما وجه الشكر إلى الوحدات المساندة، واتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، مؤكداً أن مثل هذه البطولات توفر له ولزملائه الاحتكاك الذي يصلب عودهم، ويدعم مشوارهم في بطولات وكؤوس العالم.