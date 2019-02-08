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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الحفل أمس الأول حضوراً مميزاً من الرياضيين في إمارة الشارقة والدولة بصفة عامة وهم علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، حمد سالم بن حمودة نائب رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة رئيس نادي البطائح، مصبح بالعجيد الكتبي عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيس نادي مليحة، راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية، أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، المهندس سليمان الهاجري رئيس شركة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، ناصر سعيد بن عفصان أمين عام نادي الشارقة الرياضي وندى عسكر النقبي وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد كبير من الرياضيين والإعلاميين والمسؤولين في المجالات الرياضية وأقطاب العمل الرياضي في الشارقة محمد يوسف الدوخي وأسامة يوسف الدوخي والكابتن عمار الدوخي.

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