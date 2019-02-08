برشلونة يرفض ارتداء «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ضمياء فالح



اهتمت الصحافة الإسبانية برفض برشلونة تصميم «نايك» لقميصه خارج الديار لموسم 2020-2021 لأنه أبيض يشبه قميص الغريم الريال، وسبق لبرشلونة أن ارتدى اللون الأبيض في عهد الأسطورة كرويف مع «شورت» أزرق في السبعينات لكن آخر تشابه مع قميص الريال يعود لعام 1992 عندما كانت خطوط بيضاء على الكم واعترض عليه المشجعون بشدة ومن يومها منع اللون الأبيض تماما.

من جهته، منع اتحاد الكرة لاعبي برشلونة من ارتداء قميص يحمل أسماء اللاعبين باللغة الصينية تحت الاسم العادي واعتبره الاتحاد شكلا من أشكال الترويج وأبلغ الاتحاد النادي بالقرار قبل وقت قصير من مباراة «الكلاسيكو» بعد انتشار صور القميص في الوكالات و«السوشيال ميديا».

صحيفة «الصن» البريطانية اهتمت من جهتها ب «عقار الزهور» الذي وصفه الطبيب الإيطالي بوزر لنجم برشلونة ليونيل ميسي كي يتعافى من حالة التقيؤ التي كانت تصيبه ووصفه لنجم تشيلسي حاليا جونزالو هيجواين كي يخفف وزنه، وعلق صحفي أرجنتيني مطلع: «الطبيب قال لميسي تناول ما يحتاجه جسمك لا ما تشتهي، منع عنه المعجنات والأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية كما وصف له دواء من الزهور توضع منه قطرات على الماء يذهب القلق والتردد والخوف ومشاعر الكره».