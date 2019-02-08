شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يتقدم 12 مركزاً عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم المركز 67 عالمياً حسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر أمس. وفي التصنيف الأول لهذا العام، بقيت المراكز العشرون الأولى دون تعديل مع صدارة لبلجيكا.
وكانت المنتخبات الآسيوية الأكثر حراكا في التصنيف الجديد بحسب أدائها في كأس آسيا 2019، وحافظت إيران على صدارتها للمنتخبات الآسيوية، وتقدمت سبعة مراكز إلى المرتبة 22 عالميا، بينما صعدت كوريا الجنوبية 15 مركزا وباتت في المرتبة 38 عالميا والثالثة آسيويا.
وعلى صعيد المنتخبات العربية، تقدمت الإمارات 12 مركزاً لتصبح في المرتبة 67 عالمياً، بعد بلوغها نصف نهائي كأس آسيا، واحتل المنتخب السعودي المركز 70، كما تقدم المنتخب الأردني 12 مركزاً ليصبح في المرتبة 97 بعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا قبل الخروج بركلات الترجيح أمام فيتنام.
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