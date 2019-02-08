كارديف ملتزم بدفع قيمة صفقة سالا لنانت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نادي كارديف سيتي الإنجليزي أنه لم يدفع بعد قيمة عقد انتقال المهاجم الأرجنتيني المفقود إيميليانو سالا لفريق نانت الفرنسي،

ولكن محمد دالمان رئيس مجلس إدارة كارديف سيتي أكد أن ناديه سيدفع قيمة القسط الأول من قيمة صفقة انتقال سالا لنانت في أقرب فرصة ممكنة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي نانت طالب كارديف بإرسال قيمة صفقة انتقال سالا البالغة 15 مليون يورو.

وكانت الطائرة التي تقل المهاجم الأرجنتيني سالا إلى ويلز قادماً من فرنسا، بعد توقيعه عقود الانضمام إلى صفوف كارديف سيتي، قد اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي.

وأعلنت السلطات البريطانية مساء الأربعاء، نجاحها في انتشال جثة من حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون، والتي فقدت فوق القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.

وأكدت شعبة التحقيقات في الحوادث الجوية ببريطانيا انتشال الجثة لكنها لم تشر إلى ما إذا كان قد تم التعرف عليها.