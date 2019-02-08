شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة ينتقد الطريقة المتسرعة في تسجيل اللاعب المقيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الوحدة لكرة القدم توجيه رسالة رسمية إلى الاتحاد الإماراتي«بخصوص موضوع تسجيل اللاعب المقيم»، وقال في بيانه إن النادي «سجل موقفاً على الطريقة المتسرعة في تعميم القرار، حيث إنه لم يتم مناقشة هذا القرار في أي من الورش الخاصة بأوضاع اللاعبين». وأكد البيان «نود التنوية بأنه لم يتم الاعتراض لمجرد الاعتراض وإنما من اجل دراسة تبعات القرار، بحيث يكون تنفيذ القرار بأكفأ صورة لتخدم الرؤية المستقبلية لكرة القدم والأندية الإماراتية».

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