شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل صعب لبايرن ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل بايرن ميونيخ الوصيف وشالكه عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم بفوز الأول بشق النفس على مضيفه هرتا برلين 3-2 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)، والثاني الكبير على ضيفه فورتونا دوسلدورف 4-1 في ثمن النهائي.

وكانت أندية فيردر بريمن وهامبورغ وبادربورن (كلاهما من الدرجة الثانية) وهايدنهايم (ثالثة) حجزت بطاقاتها، الأول على حساب بوروسيا دورتموند متصدر الدوري 4-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي 1-1 والإضافي 3-3)، والثاني بفوزه على ضيفه نورمبرغ من الدرجة الأولى (1-صفر)، والثالث على باير ليفركوزن من الأولى 2-1، والرابع على مضيفه دويسبورغ (ثانية) 3-1.

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