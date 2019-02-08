ليون إلى ربع نهائي كأس فرنسا على حساب غانغان

اسماء السيد - أكمل ليون عقد الفرق المتأهلة الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بعودته من غانغان بالفوز على مضيفه 2-1 الخميس.

وافتتح ليون المنتشي بفوزه على باريس سان جرمان 2-1 الاحد ملحقا به الخسارة الأولى في الدوري المحلي هذا الموسم، التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه موسى ديمبيلي بعد مرور 7 دقائق.

واضاف ماكسويل كورنيه الهدف الثاني في مطلع الشوط الثاني. ورد اصحاب الأرض بهدف بواسطة ألكسندر مندي قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

ويلتقي ليون مع كاين في ربع النهائي، في حين تجمع المباريات الاخرى في هذا الدور باريس سان جرمان وديجون، رين مع أورليان من الدرجة الوطنية الثانية، في حين يحل نانت ضيفا على فيتريه من الدرجة الوطنية الثانية.