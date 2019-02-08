شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجوم الزمالك يصطحبون زوجاتهم لخطوبة عنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحب عددا من لاعبي الزمالك، زوجاتهم لحفل خطوبة محمد عنتر زميلهم بالفريف لتقديم التهنئة له علي خطوبته بالفنانة الشابة دنيا الحلو المقامة بأحد المراكب النيلية بالمعادي. فيما قام "أمح" الشهير بإنه صديق لاعبي القطبين باشعال حفل الخطوبة بالرقص مع محمد عنتر علي أنغام أغنية "أنا مافيا". وتوافد عدد من لاعبي الزمالك علي الخطوبة مثل محمود علاء ومحمد عبد الغني وحميد أحداد ومحمد عبد السلام بجانب نجم الأهلي السابق هشام حنفي.

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