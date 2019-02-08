اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 7 / 2 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 7 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الاستعدادات الخاصة بمواجهة النجوم بجانب زيارة المستشار تركى آل الشيخ لمقر النادى.
جروس للاعبى الزمالك فى حضور أمير مرتضى: لن أقبل سوى الفوز على النجوم
عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً على ملعب النادى، استغرقت ما يقرب من 20 دقيقة بحضور الجهازين المعاون والإدارى للفريق، وتحدث جروس مع اللاعبين خلال الجلسة حول أهمية اللقاء القادم أمام النجوم إف سي فى مشوار الزمالك نحو مواصلة تصدر الدورى الممتاز.
وشدد المدير الفنى لنادى الزمالك على اللاعبين بأنه لن يقبل سوى الفوز وحصد النقاط فى المباراة المقبلة، وطالب جروس لاعبى الزمالك بإغلاق صفحة الكونفدرالية الأفريقية نهائياً بعد الخسارة برباعية من جورماهيا الكينى، والتركيز فقط بالدورى، وعدم النظر للخلف والنتيجة السابقة بأفريقيا، لإعادة المسار الطبيعي للفريق وهو الانتصار، كما وجه جروس للاعبى الزمالك بعض الأمور الفنية الخاصة تمهيداً لتنفيذها فى التدريب اليوم.
مؤتمر صحفى مشترك لمرتضى منصور وتركى آل الشيخ فى الزمالك
يعقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اليوم، مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم.
كهربا يستمر فى الغياب عن الزمالك بسبب إجازة ألمانيا
واصل محمود كهربا صانع ألعاب نادى الزمالك، غيابه عن تدريبات الفريق نظرا لعدم مشاركته فى مواجهة النجوم إف سي، المقرر لها بعد غد السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز وذلك للإيقاف، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريبات الفريق عقب لقاء النجوم مباشرة حيث فضل الجهاز الفني منحه راحة من التدريبات للتغلب على الإرهاق في ظل مشاركته المستمرة محليا وإفريقيا، وبالتالى لا يوجد مانع من استكمال إجازته فى ألمانيا.
فى الوقت نفسه قام الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، فى مران اليوم بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات علي هامش المران المقام بملعب النادى وتؤدى المجموعات الثلاثة للاعبين فقرة تأهيلية خاصة بالكرة من خلال التسليم والتسلم السريع على مسافة قريبة أعقبها بعض التدريبات البدنية القوية، وذلك تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبدالعزيز المدرب المساعد.
فيما خصص الجهاز الفنى لنادى الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة لمحمد كماتشو ومحمد حسن لاعبي الفريق حيث خاض الثنائى تدريبات جري خفيف حول الملعب أعقبها بعض التدريبات البدنية الأخرى، وذلك بسبب معاناتهما من بعض الإجهاد العضلى حيث فضل الجهاز الفنى أدائهما هذه الفقرة تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.
يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الدفع بالثنائى بهاء مجدى وعبد الله جمعة، لاعبى الفريق، فى الجبهة اليسرى لتعويض غياب محمود كهربا للإيقاف عن مواجهة النجوم، التى ستقام السبت المقبل، فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز ويُشارك عبد الله جمعة مع جروس فى مركز الظهير الأيسر بشكل أساسى إلا أن غيابه كهربا الجناح الأيسر للزمالك عن موقعة النجوم أدى إلى دراسة تكوين جبهة من بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق وأمامه عبد الله جمعة لتعويض غياب كهربا.
ويتمثل السيناريو الثانى الذى يفاضل بينه جروس وبين السيناريو الجديد هو أن يشارك المغربى حميد أحداد أو محمد عنتر بدلا من كهربا ويستمر عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر، وسيحسم جروس من خلال تدريبات اليوم والغد بديل كهربا بشكل نهائى بعد دراسة كل السيناريوهات المطروحة.
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