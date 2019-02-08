7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 7 فبراير العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها زيارة المستشار تركى آل الشيخ لمقر نادي الزمالك ، و دعوة محمود الخطيب مجلس الأهلى لإجتماع طارئ ، وتعادل الاسماعيلى مع المقاصة.

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