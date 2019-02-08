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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 7 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدورى المصرى اليوم الخميس الموافق 7/ 2 / 2019 إقامة مباراتين بين الجونة والانتاج الحربى، والثانية بين الاسماعيلى ومصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
فيديو .. الإنتاج الحربى يهزم الجونة فى الغردقة 3 / 2 وطرد حسام غالى
حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا صعبا على الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بينهما باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز المصرى .
تعادل سلبى بين المقاصة و الإسماعيلى فى الجولة الـ21 للدورى
أنتهت مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمعهما بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري ، ليرتفع رصيد الفريق الفيومى للنقطة 31 محتلاً المركز الخامس بينما يتواجد الدروايش فى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.
ويعتلى محمود علاء مدافع الزمالك صدارة جدول هدافي الدورى برصيد 12 هدفا.
جدول ترتيب هدافي الدورى
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