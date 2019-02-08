شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الخميس 7 / 2/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الدورى المصرى اليوم الخميس الموافق 7/ 2 / 2019 إقامة مباراتين بين الجونة والإنتاج الحربى، والثانية بين الإسماعيلى ومصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

فيديو .. الإنتاج الحربى يهزم الجونة فى الغردقة 3 / 2 وطرد حسام غالى

حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا صعبا على الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بينهما باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز المصرى .

تعادل سلبى بين المقاصة و الإسماعيلى فى الجولة الـ21 للدورى

أنتهت مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمعهما بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري ، ليرتفع رصيد الفريق الفيومى للنقطة 31 محتلاً المركز الخامس بينما يتواجد الدروايش فى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

شهد الدورى المصرى اليوم الخميس الموافق 7/ 2 / 2019 إقامة مباراتين بين الجونة والانتاج الحربى، والثانية بين الاسماعيلى ومصر المقاصة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

فيديو .. الإنتاج الحربى يهزم الجونة فى الغردقة 3 / 2 وطرد حسام غالى

حقق فريق الإنتاج الحربى فوزا صعبا على الجونة بنتيجة 3/2 فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بينهما باستاد الجونة بمدينة الغردقة بالجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز المصرى .

تعادل سلبى بين المقاصة و الإسماعيلى فى الجولة الـ21 للدورى

أنتهت مباراة مصر المقاصة والإسماعيلي بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمعهما بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري ، ليرتفع رصيد الفريق الفيومى للنقطة 31 محتلاً المركز الخامس بينما يتواجد الدروايش فى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.