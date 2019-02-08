عزمى محيلبة يتوج ببرونزية الاسكيت فى بطولة الجائزة الكبرى للرماية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج الرامى عزمى محيلبة بالميدالية البرونزية فى منافسات الاسكيت فى بطولة الجائزة الكبرى بالمغرب . ويذكر أن عزمى محيلبة لاعب المنتخب توج بالميدالية الفضية بعدما حقق المركز الثانى فى بطولة العالم للرماية العام الماضى، والتى استضافتها مالطة مؤخرا بمشاركة 112راميا من مختلف أنحاء العالم. وتم إطلاق اسم عزمى محليبة على ميدان الرماية بنادى الصيد السكندرى تكريما له.

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