شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الـ17 من دورى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت مباريات الجولة الـ 17 لدوري القسم الثاني بثلاث مجموعات بحرى والقاهرة والصعيد عن النتائج التالية :

في المجموعة الأولى، فاز المنيا على طهطا بهدف دون رد وبنفس النتيجة ناصر ملوي على الألمونيوم، وفاز ديروط على الوليدية بهدفين مقابل هدف، وفاز أسوان على الإعلاميين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل النصر للتعدين مع التحرير بأسوان 3/3 والفيوم مع تليفونات بني سويف سلبيا وبني سويف مع سوهاج 1/1.

وفي المجموعة الثانية، فاز الزرقا على جمهورية شبين بهدف دون رد وبنفس النتيجة النصر على القناة وإف سي مصر على الشمس، وفاز سيراميكا كليوباترا على منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز المريخ على دمياط بثلاثة أهداف دون رد، وفاز كوكاكولا على الترسانة بهدفين دون رد، وتعادل بورتو السويس مع أبي صقل 1/1.

وفي المجموعة الثالثة، فاز الرجاء على سيدي سالم بثلاثة اهداف دون رد، وبنفس النتيجة أبوقير للأسمدة على مركز شباب تلا، وفاز الأوليمبي على غزل المحلة بهدفين دون رد، وفاز دمنهور على المنصورة بهدف دون رد، وتعادل كفر الشيخ مع فاركو 2/2 وبلدية المحلة مع طنطا 1/1 وبنفس النتيجة تعادل الحمام مع الجزيرة بمطروح.