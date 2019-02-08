عماد متعب: "براعي مشاعر الجمهور لما بخسر في المباريات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سحر عزام:

كشف عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن تفضيله القيام برحلات صيد عقب المباريات المهمة سواء انتهت بالمكسب أو الخسارة.

وأضاف "متعب" خلال لقائه ببرنامج "معكم مع منى الشاذلي" على شاشة "سي بي سي" اليوم الخميس: "في إحدى المرات لم أذهب لفرح أحد أصدقائي لما خسرنا 3 صفر، لازم أراعي مشاعر الجمهور، الناس مش حتتقبلني لو شافتني في فرح في نفس اليوم بعد الخسارة، وأنا حبقى مضايق و شكلي وحش، فأحسن أقعد في البيت".

وتابع نجم النادي الأهلي، أن زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة لا تفضل الذهاب معه لرحلات الصيد، مضيفا: في إحدى المرات قالت لي بعد ما اصطد سمكة "حرام نزلها البحر تاني".