زيارة تركي آل الشيخ للزمالك كتب- أحمد البادي: علق تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز على زيارته إلى نادي الزمالك مساء اليوم. اليوم. ونشر آل شيخ صورة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، معلقًا عليها، " تشرفت بزيارة نادي الزمالك الكبير". وافتتح آل شيخ خلال زيارته إلى نادي الزمالك، المبني الاجتماعي الجديد الذي يحمل اسم تركي آل شيخ.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق من تركي آل شيخ بعد زيارة نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.