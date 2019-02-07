أحمد قناوي يكشف أسباب سقوط الإسماعيلي في التعادل أمام المقاصة

كتب - نورهان فضل:

قال أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى أن التعادل أمام مصر المقاصة اليوم ليس سيئا ، مشيرا إلى أن المباراة كانت سجالا على مدار الشوطين.

وانتهت المواجهة بين الفريقين بالتعادل السلبى ليرتفع رصيد الدراويش إلى 24 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 31 نقطة

في المركز الخامس.

وأضاف :”قدمنا شوط أول عابه بعض السلبية لكن الشوط الثانى كان افضل واتيحت لنا عدة فرص”.

وواصل :”واجهنا فريقا متحفزا بعد تلقيه خسارتين فى آخر مباراتين ، هذا زاد من صعوبة اللقاء بالنسبة لنا ، حرصنا على

تنظيم خطة دفاعية أمام المقاصة الذى يضم خطا هجوميا على أعلى مستوى”.

واستكمل :”هناك سببان لخروج المباراة بتلك النتيجة أولها حرص كل فريق على عدم استقبال الأهداف بجانب تألق ثنائى حراس المرمى”.

واختتم قائلا :”مركزنا حاليا هو خادع لا تزال لدينا عدة مؤجلات التى ستغير من مركزنا بجدول الدورى ، أغلقنا صفحة تلك المباراة بعد إطلاق صافرة النهاية وسنبدأ بعد أيام الاستعداد لمباراة النجوم”.