الإسماعيلي يمنح لاعبيه راحة 48 ساعة

الإسماعيلي والمقاصة كتب - نورهان فضل: منح الجهاز الفنى الإسماعيلى بقيادة البلجيكى “سيدومير يانوفيسكى” لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد التعادل مع مصر المقاصة. ساعة بعد التعادل مع مصر المقاصة. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل ضمن تحضيراته لمواجهة النجوم يوم 16 فبراير المقبل لحساب الأسبوع الــ22 بالمسابقة المحلية.

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