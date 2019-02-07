رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 7-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 7-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة والصالات، وأبرزها افتتاح صالة الكارتية بالجزيرة، واجتماع الإدارة الطارئ، والاحتفال بقائد الفريق، وعودة الشيخ ومحارب لقائمة الفريق في مواجهة الحدود، وإليكم أهم أخبار الأهلي الساخنة اليوم:

"وزير الشباب والخطيب يفتتحان صالة الكارتية بأهلي الجزيرة"

افتتح د.أشرف وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صالة الكاراتيه بعد تطويرها بمقر النادى بالجزيرة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعض من الشخصيات الإعلامية، وأعضاء الإدارة التنفيذية والهندسة بالنادي الأهلي.

وهنأ وزير الشباب والرياضة مجلس الادارة، وجميع أعضاء النادي، بصالة الكاراتيه الجديدة، لافتا الى حجم الإنشاءات داخل النادي الأهلي والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق ألقاب وبطولات الفرق الرياضية داخل النادي.



وأكد "د.أشرف صبحي".. أن المنشآت الرياضية وملحقاتها تكسب مصر مزيداً من البنيه التحتيه، التي تعطيها ثقل رياضي وتنظيمي كبير.

وأضاف "صبحي" .. على قيمة ومكانة النادي الأهلي، وعراقة تاريخه ليس فقط في كرة القدم، بل في جميع الألعاب الأخرى، الفردية والجماعية، وأن الفوز هو هدفها دائما، وهو ما يرسخ فكرة أن الأهلي لا يقبل سوي منصات التتويج، وهو ما ينعكس على الرياضة المصرية بشكل عام.

وفي المقابل قدم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على حضوره وإفتتاحه صالة الكاراتيه، والتي ستكون إضافة للمنشآت الرياضية داخل النادي.

وقد شهد وزير الشباب والرياضة عرضا للكاراتيه، من أداء فريق البراعم بالنادي الأهلي.

"طاقم سوداني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني"

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني إلى الحكم السوداني محمود إسماعيل.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على سيمبا التنزاني يوم السبت الماضي بخمسة أهداف دون رد احتل بهم صدارة المجموعة الرابعة.

"لاسارتي يعلن عن قائمة الفريق لمواجهة الحدود"

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا للدخول في معسكر مغلق مساء، اليوم، لمواجهة حرس الحدود في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، في الدوري الممتاز.

وضمّت القائمة 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وصلاح محسن، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، وجيرالدو.

واستبعد لاسارتي كلا من :-

أحمد فتحي ومحمد محمود ومحمد نجيب ووليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان ومحمد هاني وعمرو جمال وهشام محمد بسبب الإصابة، وعلي لطفي ياسر إبراهيم وأحمد حمودي ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد علاء وعمرو السولية لوجهة نظر فنية.

"الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بسبب الجبلاية"

دعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته لاجتماع طارئ الرابعة بعد ظهر السبت المقبل.

وجاءت دعوة رئيس القلعة الحمراء لاجتماع طارئ لمناقشة انتهاك اللوائح الذي جرى في أجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره.

"جلبيرتو يعود لأحضان التتش"

تواجد الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق في مران الفريق الأول لكرة القدم، والمقام على ستاد مختار التتش اليوم الخميس بمقر الجزيرة.

وحرص جيلبرتو على حضور مران الفريق الأحمر، خلال زيارته للقاهرة، حيث تربطه علاقة قوية ببعض لاعبي الأهلي ومسئولي القلعة الحمراء.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدا الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

"الأهلي يحتفي بقائده بعد 500 مباراة"

احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق الأحمر، بحسام عاشور، قائد القلعة الحمراء، بمناسبة خوضه ٥٠٠ مباراة بقميص النادي خلال مسيرته الكروية.

وطبع الجهاز الفني للأهلي رقم ٥٠٠ على قميص الفريق وحرص عدد من أعضاء الجهاز واللاعبين على التقاط الصور التذكارية بجوار حسام عاشور.

وخاض حسام عاشور ٥٠٠ مباراة بقميص النادي الأهلي طوال مسيرته مع المارد الأحمر في كل البطولات المحلية والقارية.

"الأهلي يرفض استبدال مباراة بيراميدز بالكأس بدلًا من الدوري"

تحفظ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على مُفترح الاتحاد المصري لكرة القدم، بخوض مواجهة بيراميدز المقبلة بالكأس بدلًا من الدوري العام.

وكان مسؤولو الجبلاية، قدموا افتراحًا بتقديم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس، لتُقام يوم 28 فبراير الجاري، بدلًا من خوضها بالدوري الممتاز.

بيراميدز سبورت، تمسك بعدم خوض مواجهة الأهلي، في الدوري قبل انتهاء الأخير من مواجهة الزمالك، والمُحدد لها يوم 30 مارس المقبل.