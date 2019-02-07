رياضة | مدير الكرة بكوكاكولا: حققنا فوزا عصيبا على الترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة بكوكاكولا: حققنا فوزا عصيبا على الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد "نبيل إبراهيم " مدير الكره لفريق كوكاكولا أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب الترسانة جاء خلال لقاء عصيب، نظرا لقوة المنافس، وسخونة الصراع على الصعود للدوري الممتاز.

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وأضاف خلال تصريحات ل "الخليج 365 الرياضي" : المباراه كانت قويه جدآ مع فريق يحتل المركز الأول وخاض اللقاء بحثا عن الفوز، كما كنا نلعب للمكسب أيضا، وهو ما زاد من صعوبة المباراة، ودرجة عصبيتها.

وإستكمل " تفوق فريق الترسانة خلال الشوط الأول، بينما شهد، الشوط الثانى تفوق لفريق كوكاكولا، ونجحنا في استغلال غياب التوفيق عن لاعبي الترسانة ".

وكان فريق كوكاكولا قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب الترسانة، بهدفين دون مقابل، بالحولة السابعة عشر، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، سجلهما كريم عبد النبي، وأحمد كمال.