رياضة | تعرف على أعلى الرواتب الشهرية لنجوم أوروبا

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كشفت تقارير صحفية عالمية، عن الأجور التي يتقاضها نجوم كرة القدم، على صعيد الكرة الأوروبية، والتي شهدت تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق كبير عن منافسيه.

وجاءت أعلى الأجور التي يتقاضها اللاعبون في أوروبا، على النحو التالي :

1- ميسي : 8,3 مليون يورو.

2- كريستيانو : 4,7 مليون يورو.

3- جريزمان : 3,3 مليون يورو.

4- نيمار : 3,06 مليون يورو.

5- سواريز : 2,9 مليون يورو.

6- بيل : 2,5 مليون يورو.

7- كوتينهو : 2,3 مليون يورو.

8- سانشيز : 2,28 مليون يورو.

9- مبابي : 1,73 يورو.