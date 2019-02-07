رياضة | آل الشيخ يكشف تطورات علاقته مع الأهلي وتفاصيل دعمه للزمالك في "ملعب أون" الليلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آل الشيخ يكشف تطورات علاقته مع الأهلي وتفاصيل دعمه للزمالك في "ملعب أون" الليلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز، ضيفًا على برنامج "ملعب أون"، مع الإعلامي سيف زاهر في تمام الحادية عشر مساء اليوم الخميس.

ويكشف "آل الشيخ" خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر، في برنامج "ملعب أون" مساء اليوم، تطورات علاقته بالأهلي ومجلس إدارته، وطبيعة دعمه للزمالك، وكواليس مفاوضات الأهلي مع علي جبر وأحمد الشناوي ثنائي بيراميدز.

وكان تركي آل الشيخ قد قام بزيارة اليوم لنادي الزمالك لافتتاح المبني الاجتماعي بالنادي وتفقد المنشآت داخل القلعة البيضاء، قبل أن يتوجه لمنزل رئيس الزمالك لتناول وجبة العشاء.