رياضة | ماركا: ريال مدريد يخطط لضم صفقتين ستُغيران مجري كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: ريال مدريد يخطط لضم صفقتين ستُغيران مجري كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضى فريق ريال مدريد عدة أسابيع وهو ضائع، وعاني الفريق الملكي خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وبداية يُناير، حيث ظهر فيها الضعف الهجومي للمرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد كان الفريق ضائعا برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو ووجود بعض القرارات التكتيكية الغريبة من المدريبن.

وأضاف الصحيفة :"حتى أن تغيير المدرب لم يكن مُفيدا لإحياء المنطقة الهجومية وبدأ الفريق بالفعل يُنهي الموسم ويفكر بالموسم الجديد بوصول لاعبين جدد".

وأكملت :"وكان النادي مُلتزم بطريقته رغم كل ماقيل في وسائل الإعلام حول خطورة دخول الموسم بهذه الطريقة".

وأشارت ماركا :"المثير في الأمر أن النادي الملكي لم يدخل السوق لشراء أي لاعب رغم بيع العديد من اللاعبين، ولكنه كان مؤمن تمامًا بانفجار مجموعة الشباب الموجودة في النادي مع توفير مبالغ وسيولة لـ "الجلاكتيكو" القادم".

وشدت الصحيفة الإسبانية على أن الريال مازال ينظر للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا كصفقة رئيسية، وفي الخلف ينتظر الفرنسي كيليان مبابي، في حين جاءت اللحظة المثالية ظل النادي مؤمنا بكل مالديه من موارد.