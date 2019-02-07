رياضة | وستهام يسلم دليل إهانة محمد صلاح للشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وستهام يسلم دليل إهانة محمد صلاح للشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الرسمي بشأن واقعة الإساءة العنصرية التي تعرض لها نجم ليفربول محمد صلاح يوم الاثنين الماضي. وقد أظهرت بعض الفيديوهات من مدرجات ملعب وست هام ، تعرض صلاح لهتافات عنصرية من قبل بعض المشجعين خلال تعادل الهامرز مع وست هام 1-1.

وقال وست هام في بيانه الرسمي: بعد التحقيقات الشاملة والفورية التي تخص الإساءة العنصرية المكروهة التي تعرض لها مهاجم نادي ليفربول محمد صلاح في ليلة الإثنين، يؤكد نادي وست هام يونايتد تسليمه لكافة الأدلة المتعلقة بذلك لشرطة العاصمة.

وأكد النادي أن هذه الحادثة لن يتم السماح بها، لأنه لا يوجد مكان أو عذر لهذا النوع من السلوك.