شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة جديدة من ريال مدريد لتخفيض قيمة صفقة هازارد والان مع التفاصيل

الخليج 365- بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التفكير بتنفيذ حيلة جديدة من أجل التعاقد مع البلجيكي هازارد من تشيلسي بقيمة أقل من التي حددها البلوز.

ويدرك ريال مدريد جيدا أن قيمة صفقة هازارد من تشيلسي سوف تتجاوز حاجز الـ100 مليون يورو للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واشارت التقارير إلي أن ريال مدريد يدرس فتح باب الرحيل أمام واحد من الثنائي إيسكو أو ماركو أسينسيو للرحيل لنادي تشيلسي كجزء من قيمة صفقة هازارد.

واضافت التقارير أنه في حالة رحيل واحد من ثنائي ريال مدريد لتشيلسي سيوافق النادي الإنجليزي على خفض سعر صفقة هازارد لصالح ريال مدريد