شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يؤكد أنه كان قريبًا من الإنضمام لسانتوس والان مع التفاصيل

الخليج 365_

أكد " اندرياس بيريرا" لاعب خط مانشستر يونايتد، أنه كان قريبًا من الرحيل لصفوف سانتوس البرازيلي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال اللاعب عن رغبته في الرحيل:"دائماً أتابع سانتوس منذ سن صغير، كانت هناك بعض الاحتمالات للانتقال لهم".

وأضاف" تحدثت مع رئيس النادي في يناير لكن للأسف لم يحدث شئ".

وأختتم " أعتقد أني استطيع اللعب علي مستوي عال في أوروبا قبل العودة للبرازيل".

وشارك بيريرا مع الفريق منذ تصعيده للفريق الأول في 23 مباراة فقط، وتمت اعاراته إلي فريق غرناطة و فالنسيا خلال الفترة الماضية.