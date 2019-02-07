شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يؤكد أنه كان قريبًا من الإنضمام لسانتوس والان مع التفاصيل
الخليج 365_
أكد " اندرياس بيريرا" لاعب خط مانشستر يونايتد، أنه كان قريبًا من الرحيل لصفوف سانتوس البرازيلي في الميركاتو الشتوي الماضي.
وقال اللاعب عن رغبته في الرحيل:"دائماً أتابع سانتوس منذ سن صغير، كانت هناك بعض الاحتمالات للانتقال لهم".
وأضاف" تحدثت مع رئيس النادي في يناير لكن للأسف لم يحدث شئ".
وأختتم " أعتقد أني استطيع اللعب علي مستوي عال في أوروبا قبل العودة للبرازيل".
وشارك بيريرا مع الفريق منذ تصعيده للفريق الأول في 23 مباراة فقط، وتمت اعاراته إلي فريق غرناطة و فالنسيا خلال الفترة الماضية.
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